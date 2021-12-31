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الرئيس الجزائري يصادق على البروتوكول المالي مع تونس

الرئيس الجزائري يصادق على البروتوكول المالي مع تونس
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على البروتوكول المالي بين الجزائر وتونس والذي تم على إثره تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار إلى الجارة الشرقية.

العالم - افريقيا

وصادق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحسب ما صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية على البروتوكول المالي للحكومة الجزائرية وحكومة الجمهورية التونسية والذي تم على إثره تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار إلى الجارة الشرقية.

وفي 15 ديسمبر 2021، أعلنت تونس، تسلمها قرضا من الجزائر قيمته 300 مليون دولار، للمساهمة في تخفيف الأزمة الاقتصادية قبيل وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى البلاد.

ويأتي القرض الجزائري في إطار المساهمة بتخفيف الأزمة الاقتصادية في البلاد التي تواجه صعوبة في الاقتراض من الخارج والداخل.

وتجد الحكومة التونسية صعوبة في الاقتراض من الخارج لتعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج إصلاح اقتصادي، وخفضا متواليا للتصنيف السيادي للبلاد.

وفي أكتوبر الماضي، خفضت وكالة "موديز" التصنيف السيادي لتونس من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية سلبية، في عاشر خفض من وكالات التصنيف العالمية منذ 2011.

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