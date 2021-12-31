مانشستر يونايتد يحتفل بعيد ميلاد اسطورته أليكس فيرغسون الـ 80

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وقضى السير أليكس فيرغسون فترة زمنية طويلة داخل جدران نادي مانشستر يونايتد وصلت إلي ما يقرب من 26 عاما حيث تولى المهمة في نوفمبر من عام 1986.

وقاد فيرغسون اليونايتد للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي 13 مرة، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرتين، وغيرها من البطولات والألقاب ليصل الإجمالي معه لما يقرب من 35 بطولة.

وكانت قد احتفلت جماهير اليونايتد بعيد ميلاد السير أليكس فيرغسون، وتزينت مدرجات أولد ترافورد، أمس، في مباراة الشياطين الحمر أمام نادي بيرنلي، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" للموسم الجاري 2021-2022.

وكشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، في وقت سابق، عن أفضل اللحظات في علاقته الاستثنائية مع المدرب الأسطوري السير أليكس فيرغسون، خلال فترته الأولى بقميص الشياطين الحمر.

وقال رونالدو في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، "من الصعب ذكر لحظة واحدة فقط، كانت هناك العديد من اللحظات الجميلة التي عشناها معا، ليس فقط الفوز بالأشياء، لكن في قلبي أحتفظ بأصعب الأشياء".

وأضاف رونالدو، "من المحتمل أنه لا يتذكر، لكنني سأقولها لأنها قصة جميلة، ذات يوم، كان والدي فى المستشفى، وكنت متأثرا عاطفيا جدا، محبطا جدا، وتحدثت معه وقال "كريستيانو، اذهب إلى هناك لمدة يومين أو ثلاثة أيام".

وتابع رونالدو، "كان لدينا مباريات صعبة قادمة، وكنت لاعبا أساسيا في تلك اللحظة"، مضيفا أن السير أليكس فيرغسون أخبره قائلا، "ستكون فترة صعبة لأن لدينا مباريات صعبة، لكنني أتفهم وضعك وسأتركك ويمكنك الذهاب لرؤية والدك".