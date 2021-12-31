اصابة فلسطيني بنيران الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة

العالم-فلسطين

وأفاد موقع المركز الفلسطيني للاعلام، إنّ قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مفرق جيتي شمالي الضفة الغربية، دون وقوع إصابات بصفوف الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الفلسطيني أصيب في بطنه عقب إطلاق النار عليه لدى محاولته تنفيذ عملية طعن بسكين زعمت أنها كانت بحوزته، فيما لم يصب أي عنصر من قوات الاحتلال بالحادثة.

وعززت قوات الاحتلال من تواجد عناصرها في محيط مستوطنة "أرائيل" بعد إطلاق النار على الفلسطيني.

وأضافت وسائل الإعلام ذاتها، أن قوات الاحتلال بالتعاون مع "الشاباك" ينفذون عملية بحث لملاحقة سيارة على متنها شخصان أوصلا منفذ محاولة الطعن لـ"مفرق جيتي".

وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس أصدر تعليماته بزيادة حالة اليقظة والتأهب في جميع حواجز الضفة الغربية، عقب تنفيذ الفتى محمد نضال موسى (16 عاما)، عملية دهس عند حاجز جبارة العسكري الفاصل بين مدينة طولكرم ومناطق الداخل المحتل يوم 6 ديسمبر الجاري.

وأصيب في العملية جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، بحسب مصادر عبرية.

وتشهد الضفة الغربية حالة من الغليان في صفوف المواطنين مع تصاعد جرائم واعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

وبحسب مصادر عبرية، فقد تصاعدت عمليات الدهس والطعن وإطلاق النار التي ينفذها شبان فلسطينيون ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال الأسابيع الأخيرة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2341) انتهاكًا خلال شهر نوفمبر الماضي.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال والمستوطنون (156)، ونجم عنها استشهاد (4) فلسطينيين وإصابة (629) آخرين.

وبالتزامن مع ذلك، شهد شهر نوفمبر تصعيدًا في عمليات مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، ما أدى إلى مصرع إسرائيلي وإصابة (27) آخرين بجراح مختلفة.

ووفق تقرير أعدته الدائرة الإعلامية لحركة “حماس” بالضفة الغربية، بلغت أعمال المقاومة خلال الشهر الماضي (594) عملا مقاوما، بينها (15) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، جرت (8) عمليات منها في نابلس