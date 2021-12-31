القوافل الايرانية تستأنف زيارتها لسوريا الاسبوع القادم

العالم - ايران

واشار رشيديان خلال اجتماع مدراء منظمة الحج والزيارة، الى التخطيط الجاري لاستئناف رحلات الزيارة الى سوريا وقال: نأمل في ضوء المتابعات والجهود المبذولة ان يتم الاسبوع القادم ايفاد اول مجموعة من الزوار من بلادنا الى سوريا، منوها الى اتخاذ كافة الاجراءات الأمنية وسبل الراحة للزوار الايرانيين.

الجدير بالذكر ان من بين المحطات الرئيسية للزوار الايرانيين، مرقد السيدة زينب بنت علي بن طالب سلام الله عليها، التي تقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة السورية دمشق.

وحول ارسال قوافل الزوار الى العتبات المقدسة في العراق قال رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية: ان ايفاد الزوار الى العتبات المقدسة متواصل في الوقت الحاضر.