رئيسي: مبدأ الحكومة الأساسي التعاطي مع العالم وبالذات دول الجوار

العالم - ايران

واشار رئيسي لدى لقائه اليوم الجمعة بالمرجع الديني آية الله الشيخ عبد الله جوادي آملي الى أن الصادرات الايرانية ارتفعت منذ تسلمه السلطة وحتى الآن الى نحو 40 بالمئة، منوها الى أن الرغبة تحدو الدول المجاورة الرغبة لاقتناء السلع الزراعية والصناعية الايرانية، إلا أنه ينبغي تقديمها بشكل صحيح.

ولفت الى أن حكومته تسعى الى نبذ السياسات التي تؤدي الى التضخم، لتشهد البلاد انخفاض معدلات التضخم.

وفيما يتعلق بالتصدي لجائحة كورونا نوه رئيسي الى أن ايران كانت تشهد وفاة نحو 700 شخصا يوميا عندما استلم السلطة، غير أن الأوضاع تحسنت في الوقت الراهن، مع تزيع اللقاحات بشكل واسع.