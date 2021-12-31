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تونس.. توقيف أحد أخطر المطلوبين من فرنسا

تونس.. توقيف أحد أخطر المطلوبين من فرنسا
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أوقف الأمن التونسي، أحد أخطر العناصر والمطلوب لدى السلطات الفرنسية بخصوص العملية الإرهابية في نيس سنة 2016.

العالم - افريقيا

وعلمت "موزاييك"، أن "أعوان مكتب الإنتربول بتونس التابع لإدارة الشرطة وبالتنسيق مع المصالح المختصة تمكنوا، أمس الخميس، في توزر، من الإطاحة بعنصر مصنف خطير جدا مطلوب لدى السلطات الفرنسية بخصوص العملية الإرهابية بنيس سنة 2016".

وأفادت بأن "السلطات الفرنسية أصدرت في شأن هذا العنصر الخطير، مذكرة اعتقال دولية وتم تعميمها على مكاتب الإنتربول بكل دول العالم، وكان محل متابعة من مكتب الإنتربول بتونس وأعوان الشرطة الفرنسية الى أن تمت الاطاحة به بإحدى مدن الجنوب التونسي، إثر مجهود أمني كبير من أعوان الإنتربول بتونس بالتنسيق مع المصالح المختصة".

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