الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٠١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

فعاليات اعتصام "ميادين اللؤلؤة"- 2013

الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

في الاول من شهر يناير كانون الثاني عام 2013 تظاهر الالاف من البحرينيين في مختلف قرى وبلدات البحرين ضمن فعاليات اعتصام ميادين اللؤلؤة في احتجاجًا على السياسيات القمعية للحكومة والاعتقالات التي تنتهجها ضد الشعب الاعزل، والانتهاكات المستمرة منذ 14 من شهر فبراير شباط 2011.

العالم -لن ننسى

وشهد ميدان اللؤلؤة انطلاق ثورة البحرين وفقد على ارضه شهداء وجرحى، وفعاليات اعتصام ميدان اللؤلؤة كان مسرحها مناطق بحرينية عدة بمشاركة شعبية حاشدة.

وطالب المتظاهرون بمحاسبة المتورطين في قتل المواطنين، كما شددوا على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال السعودي من البلاد.

في المقابل ردت قوات النظام البحريني على المتظاهرين باطلاق رصاص الشوزن وقنابل الغازية السامة عليهم لتفريقهم، ما ادى الى وقوع جرحى في صفوفهم.

من جهة اخرى أكدت جمعية الوفاق البحرينية التزام جميع شعب البحرين المشاركين في فعاليات ميادين اللؤلؤة بالسلمية.

وجاءت فعاليات اعتصام ميادين اللؤلؤة في سياق استعدادات شعبية للعودة للميدان الواقع وسط العاصمى المنامة والذي اكتسب رمزية كبيرة لدى البحرينيين الذين اطلقوا ثورتهم في الرابع عشر من فبراير شباط عام 2011.

ناقش برنامج لن ننسى هذه الموضوعات مع ضيف الحلقة:

الناشط البحريني جعفر يحيى

روابط ذات صلة

واشنطن تعين سفيراً جديداً لها في البحرين

ملك البحرين يعين رئيسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى سوريا

الشيخ علي سلمان عمود صلب في الحركة الإصلاحية في البحرين

شاهد..البحرين مقبرة حقوق الإنسان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إمام جمعة النجف الاشرف: ذكرى قادة النصر تعبر عن لؤم الاعداء وهزيمتهم

الاحتلال الإسرائيلي يتحدّث عن خطر يطال أسطول الغواصات.. ما أسبابه؟

بالصور.. وزير خارجية العراق يصل محل ارتكاب مجزرة جبلة الجنائية

'قاديروف': إذا استمر 'زيلينسكي' بمناهضة روسيا فسيتوجب ذلك ضم أوكرانيا

حكومة مالي: قد نستغرق 5 سنوات للعودة إلى الحكم الديمقراطي

القمع والترهيب يحرم الناشطين السعوديين من العودة إلى وطنهم