فعاليات اعتصام "ميادين اللؤلؤة"- 2013

العالم -لن ننسى

وشهد ميدان اللؤلؤة انطلاق ثورة البحرين وفقد على ارضه شهداء وجرحى، وفعاليات اعتصام ميدان اللؤلؤة كان مسرحها مناطق بحرينية عدة بمشاركة شعبية حاشدة.

وطالب المتظاهرون بمحاسبة المتورطين في قتل المواطنين، كما شددوا على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال السعودي من البلاد.

في المقابل ردت قوات النظام البحريني على المتظاهرين باطلاق رصاص الشوزن وقنابل الغازية السامة عليهم لتفريقهم، ما ادى الى وقوع جرحى في صفوفهم.

من جهة اخرى أكدت جمعية الوفاق البحرينية التزام جميع شعب البحرين المشاركين في فعاليات ميادين اللؤلؤة بالسلمية.

وجاءت فعاليات اعتصام ميادين اللؤلؤة في سياق استعدادات شعبية للعودة للميدان الواقع وسط العاصمى المنامة والذي اكتسب رمزية كبيرة لدى البحرينيين الذين اطلقوا ثورتهم في الرابع عشر من فبراير شباط عام 2011.

ناقش برنامج لن ننسى هذه الموضوعات مع ضيف الحلقة:

الناشط البحريني جعفر يحيى