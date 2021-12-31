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بإلارقام اصابات كورونا ونسبة التعافي في فلسطين

بإلارقام اصابات كورونا ونسبة التعافي في فلسطين
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، الجمعة، تسجيل 3 وفيات و219 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و302 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

العالم - فلسطين

وأوضحت الوزارة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وحالة في نابلس.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 6، رام الله والبيرة 42، طوباس 5، طولكرم 9، بيت لحم 15، الخليل 28، جنين 12، نابلس 14، سلفيت 2، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 78، موضحة أنه تم إجراء 5117 فحصا.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: رام الله والبيرة 54، طوباس 9، طولكرم 5، بيت لحم 46، الخليل 46، جنين 18، نابلس 21، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 100.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 47 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 105 مصابين، بينهم 19 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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