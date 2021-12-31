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'قاديروف': إذا استمر 'زيلينسكي' بمناهضة روسيا فسيتوجب ذلك ضم أوكرانيا

'قاديروف': إذا استمر 'زيلينسكي' بمناهضة روسيا فسيتوجب ذلك ضم أوكرانيا
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس ​الشيشان​ ​رمضان قاديروف​، أنه إذا استمر الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ في اتباع ​سياسة​ مناهضة ل​روسيا​، فسوف يتوجب ضم ​أوكرانيا​ إلى روسيا، لافتا الى أن "الأوكرانيين شعبنا، هذه أرضنا. هذا رأيي".

العالم ـ أوروبا

وأوضح أنه كان سيحل "القضية" الأوكرانية بنفسه منذ زمن بعيد، لو تلقى التعليمات المناسبة. ووفقا له، فإن الدول الغربية معنية بفتح قواعدها العسكرية في أوكرانيا وبالتالي إملاء الشروط على روسيا.

وأعرب رئيس الشيشان عن ثقته في أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ لن يسمح بتحقيق مثل هذه الخطط على الإطلاق.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.

من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.

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'قاديروف': إذا استمر 'زيلينسكي' بمناهضة روسيا فسيتوجب ذلك ضم أوكرانيا

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