طهران: الإدارة الأميركية الحالية تتحمل مسؤولية قرار ترامب بإغتيال الشهداء

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ويأتي ذلك على أعتاب الذكرى السنوية الـ2 لإستشهاد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما، التي أغتالتهم امريكا في العراق عام2019،

وقالت الخارجية الايرانية في بيان إن العمل الإجرامي للولايات المتحدة المتمثل باغتيال الشهيد الفريق سليماني هو مصداق للهجوم الإرهابي الذي خططت له ونفذته الإدارة الأميركية انذاك بشكل منظم، ويتحمل البيت الأبيض حاليا مسؤولية ذلك.

واضاف البيان انه وفقا للمعايير الدولية والقانونية، تتحمل الإدارة الأميركية مسؤولية دولية حاسمة عن هذه الجريمة، موضحة أن ذلك يشمل "جميع المنفذين ومصدري الأوامر والمباشرين والمسببين لهذه الجريمة الإرهابية.



وزارة الخارجية الإيرانية اكدت فيه ان الإدارة الأميركية اغتالت البطل الدولي لمكافحة الإرهاب. مشيرة أن الفريق الشهيد سليماني أدى دورا بارزا في المساعدة على إرساء السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبذل جهودا مضنية لمكافحة الإرهاب الدولي والجماعات الإرهابية في المنطقة وكان بطل مكافحة الإرهاب وقائد السلام.



ومع اقتراب ذكرى استشهاد قادة النصر، تتواصل مراسم تأبين الشهداء في كل من العراق وايران ولبنان وسوريا، حيث اقامت سفارة الجمهورية الاسلامية في بغداد مجلسا تابينيا بحضور السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي وعدد من كبار السياسيين العراقيين ورجال الدين وشيوخ العشائر.



وخرجت تظاهرات في ساحة التحرير في العاصمة بغداد احياءا للذكرى، بالاضافة الى مسيرات جابت شوارع العاصمة بغداد، ودعا زعيم تحالف الفتح العراقي هادي العامري، الى تظاهرة جماهيرية واسعة بمسيرة إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر يوم السبت المقبل.



وفي لبنان رفع محبو الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، صورا لهما وجدارية ضخمة، على طريق مطار بيروت، في إطار حملة حملت عنوان "نحن قاسم". حيث رفعت الجدارية على طريق المطار، على مقربة من موقع تفجير مقر قوات "المارينز" الأميركية في بيروت في العام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.



وفي العاصمة السورية دمشق اقيم "مهرجان الوفاء للشهداء وحفل تأبيني للشهيد قاسم سليماني"، بحضور شعبي واسع، وفاء للشهيد سليماني الذي كان حاضرا ومشرفا شخصيا على معارك التحرير من الارهابيين في جبهات سورية عديدة.

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