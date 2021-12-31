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اخماد حريق اندلع بعمارة سكنية في الكرادة وسط بغداد

اخماد حريق اندلع بعمارة سكنية في الكرادة وسط بغداد
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الجمعة، إنقاذ عوائل وإخماد الحريق الذي اندلع داخل بناية سكنية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

العالم - العراق

وذكرت المديرية، في بيان تلقته ، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وانقاذ العوائل السكنية وانزالهم من الشرفات بعد اندلاع حادث حريق داخل بناية تجارية سكنية مكونة من طابقين في منطقة الكرادة وسط بغداد".

وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني أخلت العوائل من الاطفال والنساء من خلال نصب سلالم الاطفاء الخارجية وكذلك زجت بعجلة السلم الهيدروليكية ذات الاستخدام المزدوج (اطفاء وانقاذ) للسيطرة على الحادث وتأمين اخلاء العوائل السكنية وخصوصا كبار السن الذين يتعذر خروجهم من خلال السلالم الخارجية".

ولفت إلى أن "فرق الدفاع المدني أتمت واجبها بمهنية عالية وسرعة قياسية لتنهي الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية"، مؤكداً أنه "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل البناية".

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