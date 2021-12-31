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طالبان: لن نجبر الرجال على إطلاق اللحى

طالبان: لن نجبر الرجال على إطلاق اللحى
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأفغانستان، إن "طالبان" لن تجبر الرجال على إطلاق اللحى بل ستوصيهم فقط بعدم حلاقتها.

العالم ـ أفغانستان

وأضافت الوزارة في بيان، أن "طالبان" ليس لها الحق في إجبار أحد على إطلاق لحيته ومقاضاته على عدم وجودها.

وقالت الوزارة إن إطلاق اللحية ليس سوى توصية من جانب السلطات.

قبل ذلك، أفادت الأنباء بأن مسؤولين بوزارة التوجيه الإسلامي أوصوا في اجتماع مع ممثلي صالونات الحلاقة الرجالية في ولاية هلمند الأفغانية بعدم تصفيف الشعر أو حلق اللحى.

لكن لاحقا، نقلت قناة Tolo News TV عن مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام في الحكومة الأفغانية المؤقتة، أن حظر حلق اللحى لم يكن موقفا رسميا للحركة.

في وقت سابق أفادت نفس القناة، بأن السلطات المحلية، أوعزت لمحلات بيع الملابس بإزالة رؤوس تماثيل العارضات.

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