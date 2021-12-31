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إصابة 4 فلسطينيين وطفل بمواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم

إصابة 4 فلسطينيين وطفل بمواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أصيب خمسة فلسطينيين من بينهم طفل،الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، في مواجهات مع القوات الاحتلال الاسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

العالم - فلسطين

وبحسب مصادر فلسطينية أن طفلا يبلغ من العمر 14 عاما أصيب برصاصة معدنية في صدره نقل على إثرها إلى مستشفى في قلقيلية، فيما أصيب أربعة شبان آخرين بالرصاص المعدني جرى علاجهم ميدانيا.

وأضافت كذلك إن عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وقعت خلال المواجهات التي اندلعت عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية، التي خرجت هذا الأسبوع إحياء للذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة "فتح".

في سياق آخر، اندلعت اليوم الجمعة، اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين لدى إخلاء مبنى في بؤرة استيطانية قرب مستوطنة يتسهار شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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