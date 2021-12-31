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محمد قادري خبير في الشؤون الدولية: الولايات المتحدة حكومة إرهابية ولا فرق بين ترامب وبايدن الذي لم يبد أي رد فعل تجاه هذه الجريمة سواء قبل مجيئه للحكم أو بعده

الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

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