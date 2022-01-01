البرهان: ملتزمون بانتخابات "حرة ونزيهة وشفافة"

العالم-السودان

وفي كلمة بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال السودان، دعا البرهان جميع السودانيين إلى "التحلي بالحكمة وإعلاء قيمة الوطن والانتماء له فوق كل الانتماءات".

وأضاف أن "التنازع حول السلطة والانفراد بها وما ترتب عليه من ازهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس يوجب علينا جميعا تحكيم صوت العقل فالتوافق طريقه قبول الحوار الجاد وهو مفتوح للجميع والسبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات".

ووصف البرهان الوضع في بلاده بالعصيب، قائلا إن "حجم التحديات والمصاعب والأزمات التي تحيط بكيان الوطن، وهي في الواقع مهددات وجودية لا يمكن التغافل عنها، ولا يمكن مواجهتها إلا بالوعي التام".

وختم بتجديد التأكيد على "حماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والخراب"، وبناء "كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المُحدد يفٌوض فيها الشعب السوداني من يختاره لحكم البلاد".