مصدر بالمـقاومة: الصـواريخ التي انطلقت من قطاع غزة كانت نتيجة الأحوال الجوية

العالم - فلسطين المحتلة

هذا في وقت قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم إطلاق صاروخين من قطاع غزة، وسقطا قبالة سواحل "غوش دان"، ولم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض.

وأفادت القناة 12 العبرية، صباح اليوم، أن الجيش الإسرائيلي يفحص أنباء عن إطلاق صواريخ من غزة، وسقوطها في البحر قبالة سواحل "بات يام".

وأكدت مصادر عبرية سماع دوي انفجارات في مدينة يافا، في حين أشارت قناة كان إلى انفجار صاروخ في ميناء يافا.

من جهة أخرى قال الناطق باسم شرطة تل أبيب: إن الشرطة الاسرائيلية تلقت أنباء عن انفجار في داخل البحر قبالة سواحل تل أبيب، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، وما زالت القضية قيد الفحص.

يذكر أنه عقب اطلاق الصواريخ أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر "السودانية" شمالي قطاع غزة.