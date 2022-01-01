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مصدر بالمـقاومة: الصـواريخ التي انطلقت من قطاع غزة كانت نتيجة الأحوال الجوية

مصدر بالمـقاومة: الصـواريخ التي انطلقت من قطاع غزة كانت نتيجة الأحوال الجوية
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال مصدر بالمـــقاومة لـموقع "فلسطين الآن": ان "الصـــواريخ التي انطلقت من قطاع غزة صباح اليوم كانت نتيجة الأحوال الجوية، ولم تكن ضمن إطار الصـــواريخ التجريبية، ويجري متابعة الأمر طرف المقـــاومة".

العالم - فلسطين المحتلة

هذا في وقت قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم إطلاق صاروخين من قطاع غزة، وسقطا قبالة سواحل "غوش دان"، ولم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض.

وأفادت القناة 12 العبرية، صباح اليوم، أن الجيش الإسرائيلي يفحص أنباء عن إطلاق صواريخ من غزة، وسقوطها في البحر قبالة سواحل "بات يام".

وأكدت مصادر عبرية سماع دوي انفجارات في مدينة يافا، في حين أشارت قناة كان إلى انفجار صاروخ في ميناء يافا.

من جهة أخرى قال الناطق باسم شرطة تل أبيب: إن الشرطة الاسرائيلية تلقت أنباء عن انفجار في داخل البحر قبالة سواحل تل أبيب، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، وما زالت القضية قيد الفحص.

يذكر أنه عقب اطلاق الصواريخ أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر "السودانية" شمالي قطاع غزة.

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مصدر بالمـقاومة: الصـواريخ التي انطلقت من قطاع غزة كانت نتيجة الأحوال الجوية