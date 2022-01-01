بغداد.. انطلاق التظاهرة المليونية لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر

العالم-العراق

وتوافدت الحشود الكبيرة من كل المحافظات العراقية وبمشاركة جميع مكونات الشعب إلى منطقة الجادرية وسط بغداد في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر، قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية الحاج قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما إثر الجريمة الامريكية الغادرة قرب مطار بغداد الدولي في عام 2020.

وشهد الحضور الجماهيري حضور شخصيات سياسية ودينية وأمنية بارزة، منها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، وقيادات ومقاتلين بالحشد وشخصيات رسمية.



وشهدت الحشود أيضا حضور الامين العام لحركة النجباء اكرم الكعبي، فضلا عن رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تجمع علماء المسلمين خالد الملا.

وجاءت المسيرة تحت شعار "الرد المليوني" وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بخروج القوات الأمريكية من البلاد التي لا تجلب سوى القتل والدمار للعراقيين.