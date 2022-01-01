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الأسير أبو هواش دخل في غيبوبة متقطعة..

الجهاد الإسلامي: أبو هواش يتعرض لعملية تصفية وسنرد عليها

الجهاد الإسلامي: أبو هواش يتعرض لعملية تصفية وسنرد عليها
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: إن الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش "يتعرض لعملية تصفية واغتيال، سنتعامل معها بمقتضى التزامنا بالرد على أي جريمة اغتيال يرتكبها العدو".

العالم - فلسطين

وأكدت أن "كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على الطاولة في حال واصل الاحتلال مماطلته وتهربه من المسؤولية".

هذا وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنّ الأسير هشام أبو هواش (40 عاماً) يواجه الموت في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي بعد تدهور حالته الصحية، مشيراً إلى أنه "منذ فجر هذا اليوم يتم إيقاظه بصعوبة كبيرة".

وكان مستشار هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه قال في وقت سابق اليوم، "إن الأسير أبو هواش دخل في غيبوبة متقطعة".

وقال النادي إنّ "الاحتلال يواصل جريمته، مع استمراره في تعنته ورفضه الاستجابة لمطلبه والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفيّ.

في السياق، قال شقيق الأسير أبو هواش على "تويتر" إنّ شقيقه "لا يستفيق نهائياً وحتى لشرب الماء وهو بداية الدخول في غيبوبة".

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الأسير أبو هواش دخل في غيبوبة متقطعة.. الجهاد الإسلامي: أبو هواش يتعرض لعملية تصفية وسنرد عليها

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