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الخيانة العظمى وانتشار البطالة في السعودية

السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

يلقي برنامج "المحميات" الضوء على موضوع الخيانة العظمى في السعودية وعن موسم الرياض والترفيه الفاسد واللاأخلاقي وعن العاطلين عن العمل في السعودية والضرائب الكبيرة ومشاريع ولي العهد السعودي الفارغة وعودة الاصنام الى شبه الجزيرة العربية.

العالم المحميات

كما يتناول البرنامج عرض بانوراما للاحداث الواقعة خلال العام 2021 التي بدأت من سيء الى الأسوأ وهي قصة الخيانة العظمى حيث تم عرض فيديو للمعارضة السعودية علياء الحويطي التي اتهمت النظام السعودي بالخيانة العظمى بسبب تهجير سكان الحويطات وتفريغ مناطق أخرى من سكانها، بذريعة المشاريع الاستثمارية.

وتطرق البرنامج الى الفساد الممنهج من خلال ما يسمى بالترفيه للمواطن السعودي الذي يرفضه وتم عرض فيديو لمواطن سعودي يهاجم موسم الرياض وآخر يشرح مستغربا أي ترفيه يريده السعوديون!.

كما ألقى برنامج "المحميات"الضوء على ازدياد نسبة البطالة المنتشرة بين المواطنين السعوديين آخر 5 سنوات واستعرض فيديو لعائلة سعودية تشكو فقر الحال، وآخر شعر لمواطن يشكو من ضياع الراتب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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الخيانة العظمى وانتشار البطالة في السعودية