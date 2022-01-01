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ناطق حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي: قطعنا على أنفسنا عهدا من خلال الأمين العام وسرايا القدس أن لا نترك هشام وإخوانه وحدهم في معركة الإرادة

السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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