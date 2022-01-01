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افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر عراقية: 7 قتلى و4 جرحى بانفجار لغم من المخلفات الحربية في منطقة الرميلة بمحافظة البصرة جنوبي العراق
مصادر عراقية: الإطار التنسيقي يؤكد أنه سيمضي بتشكيل الكتلة الأكبر سواء مع التيار الصدري أو بدونه
القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: نوجه رسالة الى شعبنا الفلسطيني بالاستعداد للحظة الانتصار للأسير هشام أبو هواش
مصادر فلسطينية: إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة
مراسل العالم: قوات الاحتلال التركي تقصف بالمدفعية الثقيلة بلدة أبو راسين بالريف الشمالي الغربي للحسكة السورية
ناطق حركة الجهاد الإسلامي: ندعو إلى حشد كل طاقات الشعب الفلسطيني لنقف صفا واحدا في خندق المقاومة لإفشال كل المخططات ضد شعبنا و أسرانا
ناطق حركة الجهاد الإسلامي: ندعو إلى حشد كل طاقات الشعب الفلسطيني لنقف صفا واحدا في خندق المقاومة لإفشال كل المخططات ضد شعبنا و أسرانا
ناطق حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي: قطعنا على أنفسنا عهدا من خلال الأمين العام وسرايا القدس أن لا نترك هشام وإخوانه وحدهم في معركة الإرادة
محافظ شبوة اليمنية عوض العولقي خلال اجتماع للسلطة المحلية: نحن على ثقة بأن العدو سيهزم وستكون هزيمته النهائية بعون الله من محافظة شبوة
محافظ شبوة اليمنية: ما يرتكبه تحالف العدوان وأدواته في محافظة عدن والمدن الجنوبية والشرقية دليل على أنه يريد لنا الموت ولا يريد لنا الحياة
ناطق حركة الجهاد الإسلامي: ندعو إلى حشد كل طاقات الشعب الفلسطيني لنقف صفا واحدا في خندق المقاومة لإفشال كل المخططات ضد شعبنا و أسرانا
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش
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