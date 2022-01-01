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مصادر عراقية: 7 قتلى و4 جرحى بانفجار لغم من المخلفات الحربية في منطقة الرميلة بمحافظة البصرة جنوبي العراق

السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

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