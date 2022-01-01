السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مستشار القائد العام للقوات المسلحة الايرانية اللواء صفوي:اذا بدر اي خطأ من اعداء ايران فإنها ستسوي كافة مصالحهم بالمنطقة بالأرض خلال 48 ساعة

السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تقارير حقوقية: ارتفاع حالات الإعدام وانتهاك حقوق الإنسان بالسعودية

تدمير 12 مقرا للمسلحين الأوزبك والصينيين بغارات في سوریا

ايران.. استشهاد عنصر بقوى الامن الداخلي في اشتباك مع مهربين

محافظ شبوة يكشف هدف الامارات في هذه المحافظة

الصين تنشر سلسلة من الصور الجديدة للمريخ

صالحي: الشهيد سليماني القائد العسكري والرجل السياسي المثقف