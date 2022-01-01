وسم 'مليونية الشهادة والسيادة' ترند العراق بذكرى استشهاد قادة النصر

العالم - العراق

وكتب مغردون ان “كل أكاذيب العالم لن تحجب شمس الحقيقة الساطعة التي صنعت من الشهيدين سليماني والمهندس رمزين خالدين لقيم الكرامة والبطولة والمروءة والتضحية، وان ‏للتاريخ صوت لا يُخفى وحبر لا يُمحى وهذا التاريخ كتب كلمته عن الشهيدين بحروف مضيئة.

وحمل المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة الحرية رسالة مفادها ان “حضورنا هو رسالة لواشنطن بانه جريمتها لن تنسى”.

وطالب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الحكومة العراقية بتنفيذ واجبها في اخراج القوات الأميركية والأجنبية وإعلان العراق خاليا منهم.

وأكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، أن الاحتلال الأميركي يحاول ان يراوغ وتبرير وجوده العسكري في العراق، مشيرا الى أن المقاومة ستجبرهم على الخروج “صاغرين وخائبين”.

وكان عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي قد دعا القوى السياسية الشيعية الى توحيد الصف وردم أي خلاف سياسي يتعلق بتشكيل الحكومة او الكتلة الأكبر , مؤكدا ان ذكرى استشهاد قادة النصر يجب ان تكون فرصة حقيقية لتوحيد صف البيت الشيعي وتشكيل الكتلة الأكبر قبل الجلسة الأولى وفاء لدماء الشهداء القادة حسبما افاد موقع المعلومة.