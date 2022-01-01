السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢
٠٥:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الخفاجي يعلن انسحاب آخر جندي لـ'قوات التحالف' من الأراضي العراقية

الخفاجي يعلن انسحاب آخر جندي لـ'قوات التحالف' من الأراضي العراقية
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

اكد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي، انسحاب اخر الجنود التابعين الى ما يسمى "قوات التحالف" من الأراضي العراقية.

العالم - العراق

وقال الخفاجي ” يوم امس انتهى انسحاب اخر جندي من التحالف من العراق”، مبينا ان”القوات القتالية جميعها انسحبت من العراق امس”.

ولفت الى، ان “الخبراء من الاستراتيجيين والامنيين والفنيين هم الذي تبقوا على الأراضي العراقية وباعداد ليست كبيرة”.

وكان الخفاجي اكد في وقت سابق ان انسحاب قوات التحالف لن يؤثر على الفعاليات الأمنية او القوات الأمنية في العراق، لانهم لم يشاركوا باي عمليات امنية نفذتها القوات العراقية ضد الإرهاب.

واليوم أكد قادة الحشد الشعبي والمقاومة العراقية خلال التظاهرات المليونية في بغداد في الذكر الثانية لاستشهاد قادة النصر الشهيدين الفريق قاسم سليماني وابو مهمدي المهندس، أكدوا انهم سيحرصون على اخراج كافة القوات الامريكية من الاراضي العراقية سواء بالسلم أو بالحرب.

روابط ذات صلة

الخفاجي يجيب على تساؤلات الاعلام حول قوات التحالف الامريكي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو..هكذا أحيت بغداد ذكرى استشهاد قادة النصر

يديعوت: "إسرائيل تدرس شن هجوم على قطاع غزة"

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 01-01-2021

الخفاجي يعلن انسحاب آخر جندي لـ'قوات التحالف' من الأراضي العراقية

وزير الدفاع الايراني يهنئ نظراءه في الدول المسيحية براس السنة الميلادية

العميد سريع يكشف غدا عن الانجازات العسكرية خلال عام 2021