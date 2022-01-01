الخفاجي يعلن انسحاب آخر جندي لـ'قوات التحالف' من الأراضي العراقية

العالم - العراق

وقال الخفاجي ” يوم امس انتهى انسحاب اخر جندي من التحالف من العراق”، مبينا ان”القوات القتالية جميعها انسحبت من العراق امس”.

ولفت الى، ان “الخبراء من الاستراتيجيين والامنيين والفنيين هم الذي تبقوا على الأراضي العراقية وباعداد ليست كبيرة”.

وكان الخفاجي اكد في وقت سابق ان انسحاب قوات التحالف لن يؤثر على الفعاليات الأمنية او القوات الأمنية في العراق، لانهم لم يشاركوا باي عمليات امنية نفذتها القوات العراقية ضد الإرهاب.

واليوم أكد قادة الحشد الشعبي والمقاومة العراقية خلال التظاهرات المليونية في بغداد في الذكر الثانية لاستشهاد قادة النصر الشهيدين الفريق قاسم سليماني وابو مهمدي المهندس، أكدوا انهم سيحرصون على اخراج كافة القوات الامريكية من الاراضي العراقية سواء بالسلم أو بالحرب.