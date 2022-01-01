السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢
٠٥:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عراقية: انفجار مخلف حربي آخر في منطقة سفوان بمحافظة البصرة جنوبي العراق وإصابة شخصين

السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو..هكذا أحيت بغداد ذكرى استشهاد قادة النصر

يديعوت: "إسرائيل تدرس شن هجوم على قطاع غزة"

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 01-01-2021

الخفاجي يعلن انسحاب آخر جندي لـ'قوات التحالف' من الأراضي العراقية

وزير الدفاع الايراني يهنئ نظراءه في الدول المسيحية براس السنة الميلادية

العميد سريع يكشف غدا عن الانجازات العسكرية خلال عام 2021