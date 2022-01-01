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مصادر فلسطينية: مواجهات عنيفة تدور بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال على المدخل الرئيس لبلدة برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية

السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

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