العميد بوردستان: الشهيد سليماني اوجد توازن الرعب مع الكيان الصهيوني

العالم - ايران

و صرح العمید أحمد رضا برديستان خلال ملتقى تكريم الشهيد الفريق قاسم سليماني مساء السبت إن من أعظم أفعال الفريق سليماني تطوير وتوسعة التعبئة الشعبية في محور المقاومة ، وقال: أول عمل قام به الجنرال سليماني بعد دخوله المنطقة كان تشكيل جبهات شعبية والتعبئة الشعبية ، وهو ما كان فعالاً للغاية وترك اثارا كبيرة على محور المقاومة.

وأضاف العميد بوردستان: "لقد وصلت داعش إلى حدود إيران ووفقًا للوثائق المتاحة ، كان هدفها الرئيسي هو الوصول إلى إيران ، لكن الفريق سليماني أحبط كل مؤامراتهم من خلال تشكيل الحشد الشعبي".

وقال انه: "بصرف النظر عن هذه الحالات ، أدى عمل الشهيد سليماني إلى تعزيز الجيشين العراقي والسوري ، وهذه القضية المهمة شكلت جبهة كبيرة ضد داعش".

وقال المسؤول: الحاج قاسم كان طالبا في مدرسة أمير المؤمنين (ع) وستتكشف في المستقبل ما هي الخدمات التي قدمها للمجتمع الدولي.