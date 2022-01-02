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العميد بوردستان: الشهيد سليماني اوجد توازن الرعب مع الكيان الصهيوني

العميد بوردستان: الشهيد سليماني اوجد توازن الرعب مع الكيان الصهيوني
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس مركز الدراسات والابحاث الاستراتيجية بجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد احمد رضا بوردستان بان احد الاجراءات التي قام القائد الشهيد قاسم سليماني هو ايجاد توازن الرعب مع الكيان الصهيوني.

العالم - ايران

و صرح العمید أحمد رضا برديستان خلال ملتقى تكريم الشهيد الفريق قاسم سليماني مساء السبت إن من أعظم أفعال الفريق سليماني تطوير وتوسعة التعبئة الشعبية في محور المقاومة ، وقال: أول عمل قام به الجنرال سليماني بعد دخوله المنطقة كان تشكيل جبهات شعبية والتعبئة الشعبية ، وهو ما كان فعالاً للغاية وترك اثارا كبيرة على محور المقاومة.

وأضاف العميد بوردستان: "لقد وصلت داعش إلى حدود إيران ووفقًا للوثائق المتاحة ، كان هدفها الرئيسي هو الوصول إلى إيران ، لكن الفريق سليماني أحبط كل مؤامراتهم من خلال تشكيل الحشد الشعبي".

وقال انه: "بصرف النظر عن هذه الحالات ، أدى عمل الشهيد سليماني إلى تعزيز الجيشين العراقي والسوري ، وهذه القضية المهمة شكلت جبهة كبيرة ضد داعش".

وقال المسؤول: الحاج قاسم كان طالبا في مدرسة أمير المؤمنين (ع) وستتكشف في المستقبل ما هي الخدمات التي قدمها للمجتمع الدولي.

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