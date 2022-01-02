عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في جنين ونابلس

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على شارع جنين- نابلس قرب دوار قرية عنزة، ما أدى لإصابة عدد من الشبان بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية صانور، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين ومركباتهم.

كما كثفت قوات الاحتلال من انتشارها العسكري في محيط بلدات وقرى يعبد، وعرابة، ومركة، والزاوية، وجبع، وعجة، وسيلة الظهر.

إلى ذلك، أصيب، مساء السبت، عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل برقة، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالة اختناق.

ووفق جمعية الهلال الأحمر؛ فإن طواقمها تعاملت مع 88 إصابة في قرية برقة، منها 85 إصابة بالغاز، و2 حروق، وإصابة سقوط.

يذكر أن مستوطنين أطلقوا دعوات لمسيرة باتجاه موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، وخرج الأهالي للتصدي لهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابين مقدسيين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي صبري أبو دياب من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك أثناء وجوده في التلة الفرنسية وسط القدس المحتلة؛ كما اعتقلت شابا من منطقة باب العامود لم تعرف هويته.