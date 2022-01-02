هل سيشهد عام 2022 انفراجة في الملف النووي الايراني؟

العالم- خاص بالعالم

وقال البرجاوي في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الحديث عن اتفاق له علاقة فقط بالموضوع النووي، فيما كان الامريكي يسعى الى اتفاق شامل يشمل مواضيع اخرى، الذي يطرح الصواريخ الايرانية والتواجد الايراني في المنطقة،

واوضح البرجاوي، ان ايران رفضت موضوع الاتفاق الشامل الامريكي، ويبدو ان الامور تتجه حول الموضوع النووي فقط، حول حجم التخصيب وكمية الانتاج وتصريفه، والذي سيكون له رفع جزئي عن العقوبات من قبل الولايات المتحدة وليس رفع شامل.

واضاف البرجاوي، ان كل العالم يترقب مفاوضات فيينا النووية وواقف على رجل واحدة، لانها ستقرر مصير المواجهة في المنطقة وفي العالم كيف ستكون، وان مجرد الاعلان عن فشل التفاوض سيترتب عليه عدة مسائل ومنها قد تقوم مواجهات عسكرية، ولهذا لا أحد يريد ان تصل لهذا الامر، ويتوقع ان يكون هناك اتفاق لا حل شامل ولا فشل شامل، بل سيكون هناك اتفاق جزئي يرضي الطرفين.

واكد البرجاوي، ان الايراني استطاع ان ينجح بفصل الملفات، وعدم حرف المسار الى اتجاه آخر عبر فرض الضغوط، ورأى ان هذا الامر ان نجح سيعطي زخماً للاقتصاد الايراني كي يتعافى وتنفيسا للاجواء في المنطقة والعالم.