شاهد: الدولة التي لم يتزحزح موقفها وصمدت امام الضغوط!

العالم- خاص بالعالم

وقال الصيداوي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الاتفاق النووي الايراني 5+1 كان اتفاقاً دولياً، وليس اتفاق ثنائي بين ايران وامريكا، مشيراً الى ان هذا الاتفاق قد مرّ على مجلس الامن الدولي واصبح جزءاً من القانون الدولي، ولهذا فان الموقف الايراني من الناحية القانونية سليم جداً وان الخلل في الموقف الامريكي بعد ان قال دونالد ترامب ان هذا الاتفاق لا يعجبه وضرب الاتفاق الذي كان ثمرة اكثر من عشر سنوات من التفاوض العسير.

واوضح الصيداوي، ان شركاء امريكا كفرنسا وبريطانيا والمانيا تململوا كثيراً من التصرف الترامبي وانسحابه من الاتفاق، ولفت الى ان اللوبي الصهيوني وامريكا وجدوا فرصة في مفاوضات فيينا بان يدرجوا موضوع الصواريخ ونفوذ ايران في المنطقة، الا ان ايران وقفت بحزم امام عدم درج مواضيع اخرى الى الاتفاق النووي وصمدت امام الضغوطات.

ورأى الصيداوي ان جو بايدن سيسعى الى اتفاق جزئي وليس شامل، كما وعد بذلك في حملته الانتخابية رفضاً لسياسة ترامب، معتبراً ان مجرد عودة جو بايدن الى المفاوضات والسعي للاتفاق مع ايران هي نوع من التنازل الامريكي.