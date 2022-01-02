عطوان: ما الذي قدمه سليماني لفلسطين وغير كل المعادلات؟

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وفي مستهل المقال اشار عطوان الى انه، عندما يستقبل المُرشد الأعلى الإيراني أُسرة الفريق قاسم سليماني بمُناسبة الذّكرى الثانية لاغتِياله بطائرةٍ مُسيّرة، وبأمْرٍ من الرئيس دونالد ترامب، ويؤكّد أن من وقفوا خلف عمليّة الاغتيال هذه سيدفعون ثمنًا غاليًا لجريمتهم الإرهابيّة هذه، فهذا يعني أن الهجمات الصاروخيّة التي استهدفت قواعد عسكريّة أمريكيّة في العراق ليست كافية، حتّى لو جرى تفكيك هذه القواعد ورحيل القوّات الأمريكيّة كلّها، إن الانتِقام الأكبر قادمٌ لا محالة.

وراى ان خسارة ايران، ومحور المُقاومة بشَكلٍ عام من جرّاء اغتيال اللواء سليماني، كانت ضخمة جدا موضحا بالقول : الرجل كان أكبر بكثير من منصبه الرسمي المُعلَن كقائد لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ... كان الحاج سليماني (وهو اللقب المُحبّب إلى قلبه) المهندس الحقيقي، والأب الشّرعي للدّور الاستِراتيجي الإقليمي الإيراني في المِنطقة والعالم المُتمثّل في الأذرع العسكريّة المُوازية وغير الرسميّة، في لبنان والعِراق واليمن، وفِلسطين المحتلّة (قطاع غزّة)، والوجود العسكري لمحور المُقاومة في سورية، ودوره في التصدّي للمُؤامرة، كما أنه القائد الحقيقي الذي يقف خلف الهزيمة الأمريكيّة الكُبرى والمُذلّة في أفغانستان، ... ونَجْزِم بأنّ هذا الدّور في أفغانستان هو الذي دفع الرئيس ترامب لإعطاء الأوامر باغتِياله بتنسيقٍ ومُساعدةٍ إسرائيليّة.

وتابع : لا نعرف كيف سيكون الانتِقام الذي سيشفي غليل المُرشد وايران، ولكنّنا نستطيع أن نتكهّن بأنّ إخراج جميع القوّات الأمريكيّة من العِراق أوّلًا، ومنطقة الشّرق الأوسط برمّتها ثانيًا، سيكون على رأس سُلّم الأولويّات الإيرانيّة في الأشهر القليلة القادمة، سواءً جرى التوصّل إلى اتّفاقٍ نوويّ أو عدمه.

ولفت الى انه ما زال هُناك 2500 جندي أمريكي إلى جانب ألف أُخرى من قوّات التّحالف على أرض العِراق، وكُل البيانات الرسميّة العِراقيّة بأنّ جميع القوّات الأمريكيّة قد انسحبت، وباتت مُهمّة هؤلاء الباقين استشاريّة ولأغراضِ التّدريب فقط هو خِداعٌ وتضليلٌ وضَحِكٌ على الذّقون متسائلا : ما هي هذه الاستِشارات التي يُقدّمها 3500 جندي أمريكي وأوروبي؟ وهل تحتاج هذه المُهمّة لكُل هذا العدد من “المُستشارين” ثمّ ما هو التّدريب الذي يُقدّمونه للجيش العِراقي؟ وهل انهِزامه، وفرار عشرات الآلاف من جُنوده في الموصل وغيرها، أمام قوّات الدولة الإسلاميّة (داعش) ...، هو نتاجُ هذا التّدريب والاستِشارات العسكريّة الأمريكيّة التي كلّفت الخزينة العِراقيّة عشرات المِليارات من الدّولارات، بشَكلٍ مُباشر أو غير مُباشر؟ .

وراى ان الفريق الحاج قاسم سليماني له دينٌ كبير في عُنُق العرب، والفِلسطينيين المُقاومين خاصَّةً، لأنّ كُل هذا الصّمود، وهذه الانتِصارات والتّدريب، وتكنولوجيا الصّواريخ والطّائرات المُسيّرة وهندسة الأنفاق باتت في حوزةِ فصائل المُقاومة الإسلاميّة في قِطاع غزّة، يعود الفضل فيها إلى استراتيجيّته، وإشرافه المُباشر، وأكّدت مصادر عالية المُستوى في حركات المُقاومة الإسلاميّة في القِطاع أن سليماني زار القِطاع فِعلًا، وقضَى فيه عدّة أيّام، والتقى مع قِياداتها، وخاصَّةً كتائب القسّام.

وختم المقالة بشهادة السيّد حسن نصر الله أمين عام حزب الله التي ذكرها في أحد خطبه الأخيرة، وكشف فيها أن اللواء سليماني طلب منه شخصيًّا، الذّهاب إلى دِمشق، والطّلب من الرئيس السوري بشار الأسد أن يتجاوز خِلافاته مع حركة “حماس”، وأن يُعطي تعليماته بإرسال شُحنات من صواريخ “كورنيت” السوريّة الصُّنع، المُضادّة للدّروع، التي أبلت بلاءً حسنًا في حرب تمّوز عام 2006، في تدمير أُسطورة دبّابة “الميركافا” فخر الصّناعة الإسرائيليّة، ولم يتَردَّد الرئيس الأسد لحظةً في تلبية هذا الطّلب، والكلام هُنا للسيّد نصر الله، ومُنذ وصول هذه الصّواريخ للقِطاع لم تجرؤ الدبّابات الإسرائيليّة على التوغّل مِترًا واحِدًا فيه، أمّا كيف وصلت هذه الشّحنات من الصّواريخ وعبْر أيّ طريق، فهذا ما لا يعلمه إلا أربعة أشخاص، الرئيس الأسد، واللواء سليماني، والسيّد نصر الله، والمُجاهد محمد الضيف رئيس كتائب القسّام.

المُصاب في اغتِيال اللواء سليماني كبيرٌ جدًّا، ولكنّ أمّتنا الإسلاميّة ولّادة، لا تعترف بالفراغ، وقادرةٌ على إنجاب العُقول المُقاومة الجبّارة وتعويض الشّهيد بالتّالي.. والأيّام بيننا.

راي اليوم - منقول بتصرف