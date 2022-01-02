تحذيرات من كارثة تهدد 7 دول عربية!

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وفي سلطنة عمان، توفي 6 أشخاص، جراء موجة طقس سيئ تعرف باسم "أخدود العزم"، ويتوقع أن يستمر للأربعاء.

وفي مداخلة هاتفية للتلفزيون العماني، مساء يوم السبت، أفاد النقيب بشرطة عمان السلطانية، منير بن محمد آل سنان، بأنّ الضحايا عثر عليهم متوفين جراء انجراف سيارتين بواديين بالسلطنة أحدهما أدى لوفاة 5 والثانية للسادس.

وفي ظل طقس سيئ تشهده مصر منذ الأربعاء وينتهي الاثنين بحسب الأرصاد الجوية، اكتست مدينة الغردقة السياحية (شرق)، مساء السبت، بالثلوج، بعد تساقط "كميات غير مسبوقة" لأول مرة، وفق صحيفة أخبار اليوم (حكومية).

كما قررت مدن الغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر (شرقي مصر)، وشرم الشيخ بجنوب سيناء (شرق)، ومحافظة أسيوط (جنوب) تعطيل الدراسة الأحد، بسبب "موجة الطقس السيئ".

فيما شهدت مناطق مثل حبل اللوز في منطقة تبوك السعودية (شمال) تساقط الثلوج وتوافد الزوار، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية "واس"، في ظل توقع المركز الوطني للأرصاد بالبلاد السبت هطول أمطار رعدية وزخات من البرد في مناطق تضم أيضاً الشرقية.

وبحسب ما نقلته فضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية، وجّه سامي العتيبي، مدير عام تعليم الشرقية، مدراء المدارس في المنطقة، عدا محافظتي الأحساء وحفر الباطن، بجعل الدراسة عن بعد الأحد، في ظل تقارير محلية تربطها بالطقس السيئ.

وفي الإمارات، قررت شرطة الشارقة عبر حسابها الموثق على "تويتر" فرض "إغلاق مؤقت لطريق مليحة، ابتداء من منطقة محافز، المؤدي إلى كل من مدينة كلباء والفجيرة، والقادمين منها، بسبب جريان الوادي الذي أدى إلى قطع الطريق العام".

تحذيرات

وفي ظل الأجواء المطرية بأغلب مناطق المملكة، أهابت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وفق "واس".

كما دعت قوة الإطفاء العام الكويتية، إلى "توخي الحيطة والحذر نظرا لعدم استقرار الحالة الجوية"، مناشدة "عدم الخروج إلى رحلات بحرية خلال الفترة الراهنة"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وفي قطر، أفادت وكالة الأنباء الرسمية، مساء السبت، بأنّ "إدارة الأرصاد الجوية حذرت من أمطار رعدية متوقعة، مصحوبة برياح قوية ورؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل".

فيما دعت هيئة الطيران المدني وشرطة عُمان، والدفاع المدني في بيانات منفصلة السبت، "المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر (..) والابتعاد عن التجمعات المائية ومجاري الأودية"، في ظل تحذير المركز الوطني للإنذار المبكر من موجة طقسية سماها "أخدود العزم".

كما حذرت وزارة الداخلية البحرينية عبر حسابها في "تويتر"، مساء السبت، من "الأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة"، وأهابت بالمواطنين والمقيمين "أخذ الحيطة وبمستخدمي الطريق القيادة بحذر والانتباه لمتغيرات الطريق".