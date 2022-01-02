المغرب.. إحباط محاولة اقتحام معبر "سبتة" الحدودي ليلة رأس السنة

العالم - المغرب

وعززت السلطات المغربية وجودها بالعديد من أفراد الشرطة والقوات المساعدة، تحسبا لمحاولة دخول ضخمة إلى الثغر، تزامنا مع الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الإسبانية ومصادر في الشرطة، إن "قوات الدرك المغربية أرسلت عددا كبيرا من عناصرها إلى المنطقة للسيطرة على الوضع بالقرب من المعبر الحدودي، الذي يشهد بين الفينة والأخرى مناوشات بين المهاجرين والسلطات".

ويتعرض المهاجرون، في غالب الأحيان، إلى الاحتيال من طرف شبكات التهجير التي تروج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا زائفة عن "فتح أبواب الديوانة" للمهاجرين.