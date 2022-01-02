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قوى أمن لبنان: تسطير 830 محضر ضبط لمخالفي الإجراءات الوقائية

قوى أمن لبنان: تسطير 830 محضر ضبط لمخالفي الإجراءات الوقائية
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في لبنان  أن عدد المحاضر المنظمة في إطار الاجراءات الوقائية للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ التي تتخذها منذ تاريخ 17-12-2021 لغاية اليوم، بلغ 830.

العالم_لبنان

وفي التفاصيل، سطّرت القوى الامنية​ 675 محضرا بحق أشخاص غير ملقحين خالفوا قرار التجول، 155 محضرا بحق مؤسسات​، بالاضافة إلى 56 مؤسسة خُتمت بالشمع الاحمر.

و في السياق تمنى رئيسلجنة الصحة النيابيةالنائبعاصم عراجيعلى المواطنين الذهاب الى المراكز الطبية وإجراء فحص الـPCR للتأكد من إصابتهم ب​كوروناأو عدمها، وذلك لأننا في لبنان غير قادرين على مواجهة أي تفش لكورونا.

وكشف في حديث تلفزيوني ، أن الوضع الصحي شبه منهار، ونسبة إشغال الأسرة في المستشفيات أصبحت بين 80 و85%، وبالتالي لا نستطيع مواجهة أي طارئ مقبل.

وكشف عراجي عن تقارير تفيد بأن هناك نسب كبيرة منالأطفالتدخل المستشفيات فيالولايات المتحدة الأميركيةبسبب عدم تطعيم الأطفال، وفي لبنان، وزعت وزارة الصحة استمارات على جميعالمدارسلتلقيح الطلاب الأطفال.

وأعلن أن الإقفالالعام أو إغلاق المدارس يحدده المسار الوبائي في المرحلة المقبلة.

كذلك أكد مستشار وزير الصحة لبنان ​، الدكتورمحمد حيدر​، أن لبنان دخل بالموجة الثالثة من كورونا منذ 3 أسابيع، وصحيح أن الأعداد تضاعفت، لكننا لا يمكن أن نقول بأننا على غرار الوضع فيأوروباو​أميركاو​جنوب افريقيا.

ولفت حيدر في تصريح تلفزيوني، أنه يمكننا أن نقول بأن أعداد الإصابات محدودة، لكن سننتظر أياما لنرى إن كانت الأعداد ستتكاثر، ومبدئيا في لبنان النسبة الأكبر من الإصابات هي لمتحورأوميكرون​، وهذا لا يمنع وجود إصاباتدلتاالتي تستدعي دخول المستشفيات بنسبة أعلى من أوميكرون.

وشدد حيدر على أنه لا مجال للتراخي بالإجراءات من قبل المعنيين، والوضع الحالي بين المرحلتين الوسطى والصعبة ويتطلب وعيا وحذرا أكثر.

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