قوى أمن لبنان: تسطير 830 محضر ضبط لمخالفي الإجراءات الوقائية

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وفي التفاصيل، سطّرت ​القوى الامنية​ 675 محضرا بحق أشخاص غير ملقحين خالفوا قرار التجول، 155 محضرا بحق ​مؤسسات​، بالاضافة إلى 56 مؤسسة خُتمت بالشمع الاحمر.

و في السياق تمنى رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ على المواطنين الذهاب الى المراكز الطبية وإجراء فحص الـPCR للتأكد من إصابتهم ب​كورونا​ أو عدمها، وذلك لأننا في لبنان غير قادرين على مواجهة أي تفش لكورونا.

وكشف في حديث تلفزيوني ، أن الوضع الصحي شبه منهار، ونسبة إشغال الأسرة في المستشفيات أصبحت بين 80 و85%، وبالتالي لا نستطيع مواجهة أي طارئ مقبل.

وكشف عراجي عن تقارير تفيد بأن هناك نسب كبيرة من ​الأطفال​ تدخل المستشفيات في ​الولايات المتحدة الأميركية​ بسبب عدم تطعيم الأطفال، وفي لبنان، وزعت وزارة الصحة استمارات على جميع ​المدارس​ لتلقيح الطلاب الأطفال.

وأعلن أن ​الإقفال​ العام أو إغلاق المدارس يحدده المسار الوبائي في المرحلة المقبلة.

كذلك أكد مستشار وزير الصحة لبنان ​، الدكتور ​محمد حيدر​، أن لبنان دخل بالموجة الثالثة من كورونا منذ 3 أسابيع، وصحيح أن الأعداد تضاعفت، لكننا لا يمكن أن نقول بأننا على غرار الوضع في ​أوروبا​ و​أميركا​ و​جنوب افريقيا.

ولفت حيدر في تصريح تلفزيوني، أنه يمكننا أن نقول بأن أعداد الإصابات محدودة، لكن سننتظر أياما لنرى إن كانت الأعداد ستتكاثر، ومبدئيا في لبنان النسبة الأكبر من الإصابات هي لمتحور ​أوميكرون​، وهذا لا يمنع وجود إصابات ​دلتا​ التي تستدعي دخول المستشفيات بنسبة أعلى من أوميكرون.

وشدد حيدر على أنه لا مجال للتراخي بالإجراءات من قبل المعنيين، والوضع الحالي بين المرحلتين الوسطى والصعبة ويتطلب وعيا وحذرا أكثر.