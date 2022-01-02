الأسير أبو هواش في حالة حرجة.. وتحذيرات من وفاته

العالم - فلسطين

وأكد تقرير طبي صادر عن أطباء لحقوق الإنسان أن أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وأنّه في حالة حرجة للغاية.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد وجه نداءه مجددًا لكافة جهات الاختصاص وللمستويات بالتدخل بشكل حاسم وجدي لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان، مشددًا على أن المعركة التي يخوضها أبو هواش هي معركة من أجل كل فلسطيني واجه ويواجه سياسة الاعتقال الإداري.

كما أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بياناً أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية لأبو هواش.

كما قالت لجنة الأسرى الإداريين "إن إقدام المحتل على محاولة اغتيال الأسير أبو هواش يُنذر بانفجارالأوضاع ويسرع وصولاً لإضراب مفتوح عن الطعام كأسرى إداريين".

وجاءت هذه التحذيرات بعد تأكيد عائلة الأسير عدم استفاقته منذ فجر يوم الجمعة، وبداية دخوله في غيبوبة تامة في ظل التدهور الحاد المستمر بصحته.

وكانت محكمة الاحتلال قد قررت الأسبوع الماضي إلغاء الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش، إلا أنه رفض القرار ويصر على استمرار إضرابه حتى الإفراج عنه.

يشار إلى أن المعتقل أبو هواش البالغ من العمر (40 عامًا) من دورا جنوب الخليل وهو معتقل إدارياً منذ الـ27 من شهر أكتوبر2020، ومتزوج وأب لخمسة أطفال.