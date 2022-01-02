هكذا رد بينيت على تمريغ المقاومة لأنوف الصهاينة

العالم - فلسطين

ولم يجد رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت شيئا للرد على المقاومة الا باطلاق التصريحات الباهتة.

واضاف في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الأحد: “شن سلاح الجو الليلة الماضية هجومًا على سلسلة من الأهداف في مجمع تابع لحماس لصناعة القذائف الصاروخية في خان يونس، كما شن الجيش هجومًا على سلسلة من مواقع حماس الواقعة بمحاذاة الحدود مع القطاع”.

وتابع أن “هذا الهجوم يأتي ردًا على إطلاق قذائف صاروخية أمس من قطاع غزة باتجاه شواطئ البحر المتوسط”.

وأفادت تقارير بأن مصر بدأت على الفور اتصالات مع الكيان الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من أجل منع التصعيد بين الجانبين.

وفي آخر حرب خاضها الاحتلال ضد المقاومة في غزة (سيف القدس) واستمرت 11 يوما مني الاحتلال بهزيمة صارخة واخذ يستجدي ايقاف الحرب ولم يحقق أي نتائج تذكر.