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رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: واشنطن هددتنا بفرض عقوبات اذا لم نفسخ تفاهماتنا مع حزب الله

الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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