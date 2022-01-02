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حماس: لن نخذل الأسير 'أبو هواش' والمقاومة لن تبقى مكتوفة الأيدي

حماس: لن نخذل الأسير 'أبو هواش' والمقاومة لن تبقى مكتوفة الأيدي
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، على أن قضية الأسرى على رأس أولويات المقاومة، و"لن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم".

العالم - فلسطين

وحمّل رضوان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير هشام أبو هواش والتداعيات التي قد تحل على صحته و"عليه أن يدرك أن الأسرى خط أحمر كما هي دماء شعبنا".

وتابع: "لن نخذل الأسير هشام أبو هواش ولن نتخلى عنه".

وشدّد رضوان بالقول: "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي عدوان على أسرانا أو قدسنا أو شعبنا".

وتابع: "على الاحتلال أن يعلم بأن القصف بالقصف والدم بالدم وأن المقاومة ستبقى الدرع والسيف المدافع عن قدسنا وأسرانا".

وأضاف، أن على السلطة أن تقوم بواجبها تجاه نصرة الأسرى والتدخل العاجل لتدويل قضية الأسير هشام أبو هواش، داعيًا إياها لرفع يدها عن المقاومة لتدافع عن الأسرى في الضفة الغربية.

ودعا رضوان الشعب الفلسطيني إلى مواصلة مسيرة التضامن مع الأسير هشام أبو هواش حتى نيل حريته. كما دعا المؤسسات الحقوقية والدولية للقيام بدروها لإطلاق سراح الأسير هشام أبو هواش ومتابعة جرائم الاحتلال بحق أسرانا.

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