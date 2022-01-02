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القوات العراقية تعتقل 6 إرهابيين في الموصل

القوات العراقية تعتقل 6 إرهابيين في الموصل
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

ألقت القوات العراقية القبض على 6 إرهابيين في مدينة الموصل شمالي البلاد

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن مديرية شرطة نينوى قولها في بيان اليوم إنها تمكنت بعد معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على ستة من إرهابيي تنظيم "داعش" من المطلوبين قضائياً وفق المادة 4/1 إرهاب.

ولفت البيان إلى أن التحقيقات كشفت أن 4 من الإرهابيين كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى “ديوان الجند والمعسكرات العامة” وأن الآخرين عملا بما يسمى "الحسبة" خلال فترة سيطرة التنظيم الإرهابي على مدينة الموصل.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة ما تبقى من إرهابيي "داعش" في عدد من مناطق البلاد.

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