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تدمير مرصد لـ'داعش' ضم حزاما ناسفا واعتدة في الانبار

تدمير مرصد لـ'داعش' ضم حزاما ناسفا واعتدة في الانبار
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

اكدت خلية الإعلام الأمني بالعراق، عن تدمير مرصد لـ"داعش" بداخله حزام ناسف واعتدة في الأنبار.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان: إنه "بعملية استخبارية نوعية ومعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، نفذّت كتيبة استطلاع الفرقة وبمشاركة مفارز أمن الفرقة واجب للبحث والتفتيش عن مخبأ تستخدمه عصابات "داعش" الارهابية كمرصد لمراقبة تحركات القطعات الأمنية وتمكنت من الوصول اليه بأحد التلول الواقعة في منطقة فيضة الغزلان بعمق صحراء الرطبة في الانبار".

وأضافت، أنه "تم دهم المرصد وضبط بداخله حزام ناسف و5 رمانات هجومية و4 صواريخ قاذفة ضد الدروع،و 4 مخازن لبندقية m4، بالإضافة الى حقيبة تحتوى على اسلاك تفجير".

وتابعت أن "مفارز الجهد الهندسي تكفلت بتفجير المرصد ومحتوياته موقعيا" .

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تدمير مرصد لـ'داعش' ضم حزاما ناسفا واعتدة في الانبار