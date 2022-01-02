357 شهيدا فلسطينيا بينهم 79 طفلا خلال 2021

العالم - فلسطين

وأوضح أن 257 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، من العدد الإجمالي، فيما ارتقى 100 شهيد في الضفة الغربية، فيما كان عدد الشهداء الأطفال (أقل من 18 عاما) 79 شهيدا وشهيدة، وهذا العدد يُشَكِّل 22% من العدد الإجمالي للشهداء في 2021.

وذكر التقرير أن عدد الشهيدات الإناث بلغ 69، بنسبة 19% من مجموع الشهداء خلال هذا العام، وهي النسبة السنوية الأعلى في “تاريخ الإجرام الإسرائيلي” ضد الشعب الفلسطيني.

في حين بلغ عدد الشهداء الذكور 288 شهيدا، موضحا أن أصغر الشهداء سِنَّا (4 شهداء)، وهم: الشهيد محمد سلامة محمد ابو دية (سنة واحدة) الذي استشهد بتاريخ 13 مايو، في غزة، والشهيد إبراهيم محمد إبراهيم الرنتيسي، (سنة) الذي استشهد في اليوم نفسه، بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والشهيد محمد زين محمد محمود العطار (سنة) الذي استشهد بتاريخ 14 مايو، في بيت لاهيا شمالي القطاع، والشهيد قصي سامح فواز القولق، (سنة) الذي استشهد بتاريخ 16 مايو في مدينة غزة، في حين كان أكبر الشهداء سنا، هو أمين محمد حمد القولق (90 عاما) من غزة، الذي استشهد بتاريخ 16 مايو، ولفت التقرير إلى أن متوسط أعمار الشهداء هو 27 سنة.

وقال إن أكثر الأشهر دموية، كان شهر مايو، حيث بلغ عدد الشهداء خلاله 286 شهيدا وشهيدة، وهو الشهر الذي شنت فيه إسرائيل حربا على غزة.

وقال الأمين العام لتجمع أسر الشهداء محمد صبيحات، أن نسبة الشهداء الأطفال تجاوزت 22%، مؤكدا أن الأمر مرده إلى “سهولة التعليمات التي يحظى بها جنود الاحتلال بما يتعلق بإطلاق النار من المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، وعدم وجود أي ضوابط تحد من عمليات استهداف أبناء شعبنا الأعزل، بغض النظر عن الفئة العمرية أو الجنس”.

وفي سياق الإحصائيات التي رصدت اعتداءات الاحتلال العام الماضي، ذكرت وزارة شؤون القدس، أن سلطات الاحتلال صادقت خلال 2021 على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية، وقامت بهدم أكثر من 177 مبنى سكنيا، وأصدرت قرارات بهدم 200 منزل في القدس المحتلة.

وأضافت الوزارة في تقرير حول الانتهاكات الإسرائيلية في القدس عام 2021، أن قوات الاحتلال قتلت أيضا 13 مقدسيا، واعتقلت أكثر من 2784 آخرين، وأصدرت أكثر من 490 قرار إبعاد خلال العام ذاته.

وذكرت أن سلطات الاحتلال سجلت أرقام اعتقال قياسية طالت مئات المقدسيين، قسم كبير منهم من الأطفال والنساء، بالتزامن مع إصدار مئات قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة والمدينة بشكل عام.