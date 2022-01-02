التحالف يقصف اليمن بـ 7100 غارة جوية معظمها على مأرب

العالم- اليمن

وأوضح العميد سريع في مؤتمر صحفي عصر اليوم الأحد للكشف عن تفاصيل حصاد العام 2021م ، أن الغارات أسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح ، إلى جانب تدمير كبير في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وأفاد سريع بأن التحالف استمر خلال العام 2021م في شن الغارات على بلادنا وكذلك في فرض الحصار إضافة الى محاولته من خلال تشكيلاته العسكرية المختلفة فرض سيطرته واحتلاله لمناطق عدة من البلاد، مؤكداً أن قوات الجيش واللجان الشعبية تصدت خلال العام 2021م لـ 223 محاولة هجومية وأفشلت 166 محاولة تسلل .