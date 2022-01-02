الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الإيرانية: 41 وفاة و1510 إصابة جديدة بالكورونا

الصحة الإيرانية: 41 وفاة و1510 إصابة جديدة بالكورونا
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن عملية التطعيم العام ضد فيروس كورونا في ايران، تجاوز حد الـ 120 مليون جرعة (الاولى والثانية والثالثة) من اللقاحات المضادة؛ لحد الان.

العالم - إيران

وفي بيانها الصادر اليوم الاحد حول اخر حصيلة تفشي فيروس كورونا الوبائي في البلاد، اعلنت الصحة الايرانية وفاة 41 شخصا بين المصابين بهذا المرض.

واضاف البيان، ان فحوصات كورونا التي اجريت في انحاء البلاد منذ امس السبت لغاية اليوم، سجلت الفا و510 اصابة جديدة؛ ليبلغ مجموع الاصابات 6 ملايين و196 الفا و913 شخصا، واجمالي عدد الوفيات الناجمة عن هذا الوباء في ايران 131 الفا و680 شخصا.

كما لفتت وزارة الصحة في بيانها، الى تعافي 6 ملايين و40 الفا و897 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا او مغادرتهم المراكز العلاجية في ارجاء البلاد؛ لحد اليوم.

روابط ذات صلة

وزير صحة ايران: حملة التطعيم الشاملة بلورت قدرات الشعب

الصحة الايرانية: 1703 إصابات و34 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 1936 إصابة و 45 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 53 وفاة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل نجل فنان عراقي شهير برصاصة في الرأس!

موسكو تتهم بريطانيا بتمويل عمليات زعزعة وضع روسيا السياسي الداخلي

مع 3 لاعبين آخرين.. ميسي مصاب بـ'كورونا'!

ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير يعلن شعار العام 2022

قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهري الخرطوم اليوم

التحالف يقصف اليمن بـ 7100 غارة جوية معظمها على مأرب