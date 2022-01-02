الصحة الإيرانية: 41 وفاة و1510 إصابة جديدة بالكورونا

العالم - إيران

وفي بيانها الصادر اليوم الاحد حول اخر حصيلة تفشي فيروس كورونا الوبائي في البلاد، اعلنت الصحة الايرانية وفاة 41 شخصا بين المصابين بهذا المرض.

واضاف البيان، ان فحوصات كورونا التي اجريت في انحاء البلاد منذ امس السبت لغاية اليوم، سجلت الفا و510 اصابة جديدة؛ ليبلغ مجموع الاصابات 6 ملايين و196 الفا و913 شخصا، واجمالي عدد الوفيات الناجمة عن هذا الوباء في ايران 131 الفا و680 شخصا.

كما لفتت وزارة الصحة في بيانها، الى تعافي 6 ملايين و40 الفا و897 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا او مغادرتهم المراكز العلاجية في ارجاء البلاد؛ لحد اليوم.