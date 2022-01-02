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قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهري الخرطوم اليوم

قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهري الخرطوم اليوم
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

أطلقت قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين في الخرطوم مساء الأحد.

العالم - السودان

وأغلقت السلطات السودانية صباح الأحد، الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة وقطعت الاتصالات بما في ذلك الانترنت، قبل تظاهرات"مليونية الشهداء" للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف الدموي في احتجاجات الأسبوع الماضي.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن قوات الأمن "أغلقت الجسور التي تربط بين وسط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري"، مشيرة إلى أن قوات من الجيش والشرطة انتشرت في كل الشوارع الرئيسية، بعضها على عربات عليها أسلحة رشاشة.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في أبريل 2019، في بيان يوم السبت، إلى جعل 2022 "عاما للمقاومة المستمرة".

وقال إنه يدعو "جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان إلى الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم 2 يناير 2022، فلنجعل منه عاما للمقاومة المستمرة".

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