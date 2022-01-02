ميسي مصاب بـ'كورونا'!

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وكان نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قضى عطلة الأعياد بصحبة عائلته في مسقط رأسه مدينة روزاريو،وظهر ميسي في فيديو متداول وهو يفرح ويغني بعفوية في حفل خلال قضائه الإجازة.

وعاد باريس سان جيرمان إلى التدريبات يوم أمس بعد إجازة استمرت 9 أيام بحضور الإسباني سيرجيو راموس وكيليان مبابي، لكن في غياب ميسي ولاعبي أمريكا الجنوبية، لأن لديهم يوم إجازة إضافي.

وكان من المتوقع عودة النجم الأرجنتيني ميسي، وأنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، والبرازيلي ماركينيوس، الأحد إلى التدريبات.

ويعود باريس سان جيرمان إلى المنافسة الاثنين،عندما يواجه فان،الذي يلعب في الفئة الرابعة،ضمن منافسات دور 32 لكأس فرنسا.