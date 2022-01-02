هل أصبحت مهمة التحالف الأمريكي في العراق استشارية؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" قلم رصاص "، أشار الميالي الى هذا الضغط الامريكي على رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أدى الى نتائج على الواقع حيث يوجد انسحاب تدريجي للقوات القتالية.

ونوه الميالي الى ان هنالك تموضع آخر في مكان آخر لهذه القوات الأمريكية، حيث لم يكن الانسحاب انسحابا كليا من كل الاراضي العراقية بل كان هنالك نقل لقواعد أمريكية الى شمال العراق والى المناطق الحدودية مع العراق ما بين سوريا والعراق وهذا يعتبربد ذاته نوعا من المناورة .

وكانت قد كتبت لويزا لوفلوك مديرة مكتب صحيفة الواشنطن بوست في بغداد قائلة:"في محاولة لتخفيف الضغط أعلن العراق انهاء المهمة القتالية الأمريكية:"قال العراق إن القوات الأمريكية انهت مهمتها القتالية هنا، فيما وصفه مراقبون بأنه خدعة سياسية تهدف الى تخفيف الضغط من الجماعات المتحالفة مع إيران التي تدعو الى انسحاب أمريكي كامل.

واضافت لوفلوك :"من الناحية العملية بحسب مسؤولين لم تكن هناك قوات قتالية امريكية على الأراضي العراقية منذ شهور، وانتقل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والموجود في العراق بدعوة من الحكومة لمحاربة تنظيم داعش الى مهمة استشارية في يوليو منذ عامين".

وتابعت :"ولكن في محاولة لتخفيف الضغط على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتفق المسؤولون العراقيون وادارة بايدن على لغة عامة تؤكد أن القوات المقاتلة ستكون خارج البلاد نهاية العام الماضي.".

وخلصت لوفلوك قائلة:"في الواقع لا يمثل الاعلان تغييرا في الوضع على الأرض جزء من هذا الخبر اليوم هو تمرين علاقات عامة".

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