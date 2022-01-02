الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

على رأسها الحزب الشيوعي..

'النهج الديمقراطي' يتضامن مع 'القوى الثورية السودانية' ضد نظام العسكر

'النهج الديمقراطي' يتضامن مع 'القوى الثورية السودانية' ضد نظام العسكر
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

تضامن مع "الحزب الشيوعي السوداني" و"الثورة السودانية" حمله بيان جديد للكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي.

العالم - السودان

وانتقد "النهج" ما يتعرض له السودانيون من "اعتقالات وتقتيل ممنهج، يستهدف شابات وشباب لجان المقاومة، لثنيهم عن تأطير المسيرات المليونية"، وهو ما قال إنه لن يزيد "الشعب السوداني" إلا "صمودا وتصميما" على تحرير المواطنين من "قبضة النظام العسكري الدموي وأذنابه المحليين والخارجيين".

وأدان "النهج الديمقراطي"ما أسماها "الممارسات البائدة للنظام العسكري الديكتاتوري"، مع تعبيره عن تضامنه مع "القوى الثورية السودانية، وعلى رأسها الحزب الشيوعي".

تجدر الإشارة إلى أن بيان تضامن مع "النهج الديمقراطي" كان من بين موقعيه متم سنة 2021 الماضية الحزب الشيوعي السوداني.

ووقعت على هذا البيان المتضامن مع "حزب النهج الديمقراطي الشقيق في نضاله العادل والمشروع من أجل مغرب جديد ديمقراطي تقدمي وعادل، وفي حقه غير القابل للمقايضة في إنجاز مؤتمره الوطني دون مضايقات"، أحزاب ومنظمات تونسية وموريتانية وأردنية وفلسطينية ولبنانية وجزائرية ومصرية وسودانية؛ فضلا عن فيدرالية اليسار الديمقراطي المغربية.

روابط ذات صلة

بعد قطع الانترنت والمواصلات ..ما الذي يحضّره النظام الحاكم في السودان؟

السودان.. تشكيل لجنة تحقيق بنهب مقار أممية في دارفور

مجلس السيادة السوداني يدعو للإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال أصدر 1595 أمر اعتقال إداريّ خلال 2021

رئيسي يوجه بالتسريع في تسديد مبلغ تعويضات الطائرة الأوكرانية

بالصور..توافد مئات العراقيين على موقع اغتيال الشهيدين المهندس وسليماني

سياسي يمني: من يقصفون غزة هم أنفسهم يقصفون صنعاء

بعد البصرة.. محافظة اخرى تعطل الدوام الرسمي غدا

الصومال.. مقتل 8 من عناصر الجيش بعملية لـ' جماعة الشباب' الإرهابية