'النهج الديمقراطي' يتضامن مع 'القوى الثورية السودانية' ضد نظام العسكر

العالم - السودان

وانتقد "النهج" ما يتعرض له السودانيون من "اعتقالات وتقتيل ممنهج، يستهدف شابات وشباب لجان المقاومة، لثنيهم عن تأطير المسيرات المليونية"، وهو ما قال إنه لن يزيد "الشعب السوداني" إلا "صمودا وتصميما" على تحرير المواطنين من "قبضة النظام العسكري الدموي وأذنابه المحليين والخارجيين".

وأدان "النهج الديمقراطي"ما أسماها "الممارسات البائدة للنظام العسكري الديكتاتوري"، مع تعبيره عن تضامنه مع "القوى الثورية السودانية، وعلى رأسها الحزب الشيوعي".

تجدر الإشارة إلى أن بيان تضامن مع "النهج الديمقراطي" كان من بين موقعيه متم سنة 2021 الماضية الحزب الشيوعي السوداني.

ووقعت على هذا البيان المتضامن مع "حزب النهج الديمقراطي الشقيق في نضاله العادل والمشروع من أجل مغرب جديد ديمقراطي تقدمي وعادل، وفي حقه غير القابل للمقايضة في إنجاز مؤتمره الوطني دون مضايقات"، أحزاب ومنظمات تونسية وموريتانية وأردنية وفلسطينية ولبنانية وجزائرية ومصرية وسودانية؛ فضلا عن فيدرالية اليسار الديمقراطي المغربية.