قادة محور المقاومة يبحثون مدرسة الشهيد سليماني+فيديو

العالم - مراسلون

"مدرسةُ الشهيد سليماني على مستوى الحضارة الإسلامية الحديثة" عنوانُ الموتمر البحثي-العلمي الأول لمدرسةِ شهيدِ المقاومة الذي اُقيم في العاصمة الايرانية طهران بحضورِ قادةِ المقاومة وكبارِ المسؤولين الايرانيين بهدفِ التعريف بشخصيةِ هذا البطلِ الذي أولى أهميةً بالغة للقضية الفلسطينية، ودعمِ محورِ المقاومة والمقاومين، ما يُثبِتُ عزمَ الجمهوريةِ الإسلامية في إيران على نصرةِ المظلومين.

وقال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، السيد هاشم صفي الدين:"نحن ندين لهذا القائد الاستثائي بعطائه بايمانه بنهجه بمدرسته كما ندين له بهذا المدرسة، يجب علينا ان نعرف هذه المدرسة وأصولها ومبانيها وأن نربي ابناءنا وأجيالنا عليها. هكذا يمكننا أن نحقق أمال هؤلاء القادة العظماء".

وقالت ابنة الشهيد قاسم سليماني، زينب سليماني:" مؤتمرُ اليوم هو الخطوةُ الأولى لإشراكِ النُخَبِ للتعرف على شخصيةِ والدي الشهيد سليماني، والإشادةِ بدورِه في دعمِ محورِ المقاومة".

الجريمةُ التي ارتُكبتْ بحقِ قادةِ النصر لن تمرَّ بصمت، رسالةٌ وجَّهَها المشاركون بالمؤتمر الى المحافل الدولية مع التأكيد على ضرورةِ التصدي للمؤامرات الصهيو اميركية التي تُحاكُ ضد أمنِ واستقرارِ المنطقة مع التنديد بالسياساتِ الاميركية المتجسدة بدعمِ الارهاب والتطرفِ والتدخل بشؤونِ البلدانِ الداخلية.

وقال الأمين العام للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة يحيى غدار:"الشهيد سليماني واجه العدوان الصهيوني أين ما كان، واجه الارهاب التكفيري الذي صنعه الاميركان والصهاينة وتم تمويله من الرجعية العربية وانتصر عليهم في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وأين ما كان في العالم حتی في فنزويلا واميركا اللاتينية. هذه هي المدرسة التي كنا ننتظرها، انها مدرسة الهية".

مدرسةُ الشهيد سليماني تخطّتْ حدودَ الجغرافيا والانتماءاتِ السياسية والدينية، وشّكَلتْ حقيقةً تتوارثُها الاجيالُ وستبقى خالدةً في ذاكرةِ كلِ مَنْ يُنادي بالحرية والعزةِ والكرامة للشعوب.

الشهيد سليماني ليس اسماً وعنواناً فحسب بل هو نهج وثقافة وتاريخ واعتبار.