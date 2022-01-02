اعتداء على مقبرة إسلامية في ألمانيا

العالم ـ أوروبا

في الهجوم الذي وقع ليلة رأس السنة الميلادية، حطم شخص أو أشخاص مجهولون شواهد قبور المسلمين وألحقوا أضرارًا بمقابرهم في مدينة إزرلون.

الشرطة والمدعي العام اعلنوا يوم السبت أنه تم هدم حوالي 30 شاهد قبر وتلف عناصر زخرفية ونباتات في الجزء الإسلامي من المقبرة الرئيسية في إزرلون، وقالوا إن الحادث ارتكب بين ظهر الجمعة وصباح رأس السنة الجديدة.

لم يتضح بعد من يقف وراء هذا وتعمل الشرطة على جمع أدلة.

وأدانت وزارة الخارجية التركية الهجوم على المقبرة الإسلامية في إزرلون غربي ألمانيا. وعبرت الوزارة في بيان عن حزنها الشديد لتلقي أنباء عن الهجوم على مقبرة المسلمين في إزرلون.

وأضافت أن الهجوم وقع عشية رأس السنة الجديدة مشيرة إلى أن الهجوم كان علامة جديدة على عقلية مرضية معادية للإسلام.

وأعربت الوزارة عن أملها في اعتقال مرتكبي هذا الهجوم المؤسف وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم. ودعت السلطات الألمانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.