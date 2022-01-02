الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اعتداء على مقبرة إسلامية في ألمانيا

اعتداء على مقبرة إسلامية في ألمانيا
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

تعرضت مقبرة للمسلمين بمدينة إزرلون في ألمانيا لهجوم أسفر عن تحطيم العشرات من شواهد القبور.

العالم ـ أوروبا

في الهجوم الذي وقع ليلة رأس السنة الميلادية، حطم شخص أو أشخاص مجهولون شواهد قبور المسلمين وألحقوا أضرارًا بمقابرهم في مدينة إزرلون.

الشرطة والمدعي العام اعلنوا يوم السبت أنه تم هدم حوالي 30 شاهد قبر وتلف عناصر زخرفية ونباتات في الجزء الإسلامي من المقبرة الرئيسية في إزرلون، وقالوا إن الحادث ارتكب بين ظهر الجمعة وصباح رأس السنة الجديدة.

لم يتضح بعد من يقف وراء هذا وتعمل الشرطة على جمع أدلة.

وأدانت وزارة الخارجية التركية الهجوم على المقبرة الإسلامية في إزرلون غربي ألمانيا. وعبرت الوزارة في بيان عن حزنها الشديد لتلقي أنباء عن الهجوم على مقبرة المسلمين في إزرلون.

وأضافت أن الهجوم وقع عشية رأس السنة الجديدة مشيرة إلى أن الهجوم كان علامة جديدة على عقلية مرضية معادية للإسلام.

وأعربت الوزارة عن أملها في اعتقال مرتكبي هذا الهجوم المؤسف وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم. ودعت السلطات الألمانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

روابط ذات صلة

سفير روسيا في برلين يعلق على وقف بث RT DE في ألمانيا

مقتل رجلين وإصابة آخرين بانفجار ألعاب نارية في ألمانيا والنمسا

ألمانيا تؤكد دعمها الكامل لفرنسا في رئاسة الاتحاد الأوروبي

ألمانيا تتعهد بتشديد قواعد بيع الأسلحة للحكومات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال أصدر 1595 أمر اعتقال إداريّ خلال 2021

رئيسي يوجه بالتسريع في تسديد مبلغ تعويضات الطائرة الأوكرانية

بالصور..توافد مئات العراقيين على موقع اغتيال الشهيدين المهندس وسليماني

سياسي يمني: من يقصفون غزة هم أنفسهم يقصفون صنعاء

بعد البصرة.. محافظة اخرى تعطل الدوام الرسمي غدا

الصومال.. مقتل 8 من عناصر الجيش بعملية لـ' جماعة الشباب' الإرهابية